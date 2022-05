Perde il controllo della moto in curva, Mauro muore a soli 31 anni

Stava tornando a casa, con gli amici, dopo una gita in moto sul lago di Ledro: ma in territorio di Storo, in località Fontana Bianca lungo la Strada provinciale 69, Mauro Favalli ha perso improvvisamente il controllo della sua moto ed è finito fuori dalla carreggiata, fino a schiantarsi contro un muro. Un impatto violentissimo, e purtroppo fatale: il 31enne di Borgosatollo è morto sul colpo.

Sotto shock gli amici motociclisti che erano con lui, che non hanno potuto fare altro se non assistere, inermi, alla scena. La ricostruzione dell'accaduto è stata affidata agli agenti della Polizia Locale: erano circa le 14.30 quando Favalli e la comitiva di centauri stava percorrendo la Provinciale per tornare verso il lago d'Idro e poi proseguire verso Brescia.

Fuori strada in curva

Non è ancora chiaro come e perché, ma sta di fatto che il 31enne ha perso il controllo della sua moto Suzuki in curva, non è più riuscito a controllarla ed è uscito di strada, si è trascinato per diverse decine di metri prima del violentissimo schianto. A nulla sono valsi i disperati tentativi di rianimarlo: sul posto ambulanza e automedica, oltre all'elicottero di Trentino Emergenza. Ma medici e infermieri non hanno potuto fare nulla.

Il dramma di Mauro

La salma è stata ricomposta all'obitorio della vicina casa di riposo, a disposizione dell'autorità giudiziaria. I familiari sono già stati allertati della tragedia: Mauro Favalli lascia nel dolore la madre e una sorella più grande. Originario di Borgosatollo, da poco era andato a vivere da solo. Lavorava come perito metallurgico alla ViBo (Viteria Bontempi) di Rodengo Saiano: aveva cominciato da giovanissimo, subito dopo il diploma. Grande appassionato di moto, non perdeva l'occasione per una gita e una trasferta. Fino al drammatico epilogo.