Ragazzo morto in moto, lo straziante addio: "Ricorderemo per sempre la tua risata"

Una folla commossa per l’ultimo saluto a Mauro Favalli, la cui vita è stata spezzata davvero troppo presto, in un tragico schianto in moto. Centinaia di persone hanno gremito la chiesa parrocchiale di Borgosatollo, altrettante si sono assiepate fuori dall’edificio religioso per assistere al funerale dai due maxischermi posizionati sul sagrato.



Gli amici di sempre, i colleghi della viteria Bontempi di Rodengo Saiano (dove il 31enne lavorava da quando aveva conseguito il diploma), i compagni delle tante, tantissime gite in moto. Tutti con i volti stravolti dal dolore e il cuore lacerato da una morte tanto prematura, quanto improvvisa e lacerante.



C’erano anche gli amici motociclisti, che, domenica pomeriggio, hanno assistito alla tragedia: stavano tornando a casa, dopo una gita gita sul lago di Ledro, quando in territorio di Storo il 31enne è improvvisamente uscito di strada, finendo per schiantarsi contro un palo. Motociclista esperto, correva anche in pista, nessuno si spiega perché Mauro abbia perso il controllo della sua amata Suzuky mentre affrontava una curva che definiscono ‘morbida’: non escludono che all’origine dell’improvvisa sbandata ci possa essere stato un malore.

Ed è stato il rombo delle moto di chi ha vissuto gli ultimi istanti di vita del ragazzo ad accompagnare la sfilata del feretro lungo via IV novembre: hanno scortato il carro funebre fino alla parrocchiale del paese. Poi un lungo, commosso applauso, prima della funzione religiosa. Nella toccante omelia, il parroco ha ricordato il giorno della Cresima di Mauro, avvenuta nello stesso giorno - il 22 maggio di 17 anni fa - in cui è tragicamente spirato. Poi le tante parole di conforto rivolte alla mamma del 31enne, straziata da un dolore indicibile, e alle sorelle.

“Ricorderemo per sempre la tua semplicità, la tua risata e la tua voglia smisurata di aiutare gli altri. Sei sempre stato, e ancora sarai, un esempio per tutti noi: ciao Maurone”, è il commovente addio tributato da un collega di lavoro. All’uscita della chiesa, la comunità di Borgosatollo si è stretta attorno alla bara, mentre il rombo delle motociclette e quello dei battiti di mani hanno accompagnato Mauro nel suo ultimo viaggio terreno, verso il cimitero del paese.