Incidente stradale a Lumezzane: morto il 21enne Mattia Pasqua

È Mattia Pasqua la vittima del tragico incidente stradale avvenuto stamattina a Lumezzane. Il giovane, 21 anni, era al volante della sua Bmw Mini lungo via Padre Bolognini, quando ha perso il controllo del mezzo finendo per schiantarsi contro un muro a lato della carreggiata. L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al 21enne, che abitava a poche centinaia di metri dal luogo della tragedia.