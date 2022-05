Morto tragicamente a soli 21 anni: le lacrime per Matteo

E' il giorno del dolore per la comunità di Nago, sul lago di Garda, che piange la scomparsa di Matteo Mazzoldi, 21 anni: è morto domenica mattina sulla Gardesana in sella alla sua moto, una Zontes 125, mentre si stava dirigendo sul posto di lavoro, a Malcesine. Era partito poco prima da casa.

Lo schianto intorno alle 8.30: avrebbe perso il controllo della due ruote poco prima di una curva, forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia. E' finito per schiantarsi contro una roccia sul ciglio della carreggiata. Purtroppo per lui non c'è stato niente da fare: è deceduto sul colpo.

La salma è stata ricomposta e subito riconsegnata alla famiglia. Il funerale sarà celebrato mercoledì pomeriggio, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Nago, dove abitava. Lo piangono la madre Cinzia e il padre Silvino, il fratello Luigi, la nonna Annamaria, l'amico Giulio, gli zii e i cugini. La famiglia non chiede fiori, ma opere di bene: eventuali offerte da devolvere a Emergency.