Incidente in moto, le sue condizioni precipitano: Matteo è morto in ospedale

Quello che sembrava un incidente senza conseguenze troppo gravi si è invece tramutato in tragedia: è morto in ospedale nella notte tra lunedì e martedì il 22enne Matteo Gualeni, di Sellere (frazione di Sovere, sul lago d'Iseo), rimasto coinvolto lunedì sera in un incidente stradale a Riva di Solto, mentre tornava verso casa in sella alla sua moto Ktm Duke.

Era uscito solo poco prima insieme a un amico: erano circa le 19.30 quando Matteo ha perso il controllo della moto, sulle curve in salita in località Gargarino, sopra Riva di Solto, finendo per schiantarsi contro un marciapiede. Ferito ma cosciente, è stato soccorso dai sanitari - sul posto automedica, ambulanza ed elisoccorso - e trasferito d'urgenza in ospedale a Bergamo.

È morto in ospedale

I primi accertamenti avevano rilevato solo fratture e contusioni, ma il 22enne ha perso rapidamente conoscenza probabilmente a causa di un'emorragia interna. Intubato e trasportato al Papa Giovanni, è arrivato in condizioni disperate e si è spento poche ore più tardi. Poco prima di raggiungere l'ospedale aveva parlato al telefono con il padre, volontario per i Vigili del Fuoco di Lovere.

A seguito del decesso la salma è stata ricomposta e consegnata alla famiglia, come da indicazioni della magistratura. Un ultimo grande regalo prima dell'addio: Matteo ha donato gli organi. Il corpo del giovane è già tornato a casa, a Sellere, dove è stata allestita la camera ardente: giovedì pomeriggio il funerale.