Il dramma di Matilda, morta in moto: aveva appena compiuto 18 anni

Un dramma clamoroso e che ha lasciato senza fiato né parole un intero paese: è il dramma della povera Matilda Agnesi, morta a soli 18 anni in un tragico incidente stradale. È successo sabato sera a Trenzano, a poche centinaia di metri di casa: la ragazza era in sella al suo scooter Benelli 125, tra l'altro un apprezzatissimo regalo di compleanno ricevuto da poco, quando per cause ancora in corso di accertamento – i rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale – ha perso il controllo dello scooter, è caduta prima nell'asfalto ed è poi volata nel fosso. All'arrivo dei soccorsi, purtroppo per lei, non c'era già più niente da fare.

Martedì pomeriggio il funerale

L'incidente si è verificato lungo la Strada provinciale 20, all'altezza dell'incrocio con Via Barussa. Non è la prima volta che quel tratto stradale è teatro di sinistri, anche gravi. È stata soccorsa dai sanitari di automedica e di un'ambulanza dei volontari di Trenzano, ma come detto nulla hanno potuto. La salma, dopo i doverosi accertamenti, è stata riconsegnata ai funerali che hanno potuto così organizzare il funerale.

Lunedì 27 maggio è in programma una veglia: l'ultimo saluto sarà invece celebrato martedì pomeriggio alle 17 nella chiesa parrocchiale di Trenzano, partendo dalla Casa del commiato Zammarchi di Via Cavallera a Lograto, dove è stata allestita la camera ardente (visite consentite dalle 8 alle 20). Si proseguirà poi per il tempio crematorio. Matilda Agnesi lascia nel dolore i genitori Daniela e Alessandro, il fratello Piero, i nonni, gli zii e i cugini.

L'ultimo anno di liceo

Matilda aveva tutta la vita davanti. Frequentava l'ultimo anno di liceo all'Istituto aeronautico Locatelli di Bergamo, che si unisce al dolore della famiglia insieme all'amministrazione comunale di Trenzano. Cresciuta nel Bresciano, Matilda si era trasferita con la famiglia nella Bergamasca, ma da poco più di un anno era tornata ad abitare in paese. Gli Agnesi sono molto conosciuti in tutta la Bassa e oltre: il padre di Matilda da tempo gestisce la Trattoria Genuisì di Coccaglio, sul Montorfano.