Cade dalla moto nuova e viene sbalzata fuori strada: ragazza muore sul colpo

Ha ricevuto in dono la moto per il suo compleanno, e su quella stessa moto stava viaggiando quando è caduta, morendo sul colpo. Matilda Agnesi, 18 anni, è deceduta nella serata di ieri, sabato 25 maggio, mentre viaggiava sulla strada che collega Comezzano-Cizzago a Cossirano, frazione di Trenzano, dove viveva.

I fatti.

Testimoni oculari di quanto accaduto non ce ne sono. Erano all'incirca le 20 quando la giovane stava tornando verso Trenzano in sella alla sua moto Benelli 125, dono per il recente compleanno. Nell'affrontare una leggera curva, nei pressi dell'incrocio con via Barussa, che porta verso Castrezzato, Matilda è caduta dalla moto ed è finita nel campo che corre al fianco della provinciale. I primi a soccorrerla sono stati un uomo e una donna che viaggiavano su un'auto, ed hanno visto la due ruote a terra.

Sul posto sono state inviate un'ambulanza e l'elicottero. I sanitari hanno raggiunto la giovane ed hanno tentato a lungo, per un'ora, di rianimarla, ma senza successo: Matilda non si è più ripresa. La strada è stata interdetta per tre ore, per consentire agli agenti della Stradale di effettuare i rilievi. Nella mattina di oggi si saprà se la salma potrà essere consegnata alla famiglia o se sarà sottoposta ad autopsia.