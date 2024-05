Ragazzina morta nell'incidente, le lacrime di familiari e amici: "Era straordinaria"

Shock e sgomento. Dolore e lacrime. A tre giorni dall’incidente costato la vita alla 18enne Matilda Agnesi, tutta Trenzano è ancora senza fiato. Anche il parroco del paese della Bassa, don Flavio Raineri, fatica a trovare le parole per cercare di lenire il dolore dei familiari della giovane e della comunità intera. A lui spetta il non semplice compito di celebrare il funerale della 18enne che si terrà alle 17 di oggi (martedì 28 maggio).

L'ultimo saluto

Tra i banchi della chiesa del paese saranno presenti anche tutti docenti i e gli studenti dell’istituto aeronautico Locatelli di Bergamo, dove la povera Matilda studiava da 4 anni. "Abbiamo organizzato dei pullman perché volevano esserci tutti per dare l’ultimo saluto a Matilda - spiega il dirigente Giuseppe Di Giminani -. Era una ragazza straordinaria, il cui dolce sorriso e la determinazione nel perseguire i suoi sogni risplendevano ogni giorno tra i corridoi della nostra scuola. Proprio qualche giorno fa, ho avuto l'onore di essere intervistato da lei per il giornalino della scuola. Ricordo ancora la sua curiosità, la sua passione e il suo sorriso contagioso mentre mi faceva domande con una professionalità e una maturità straordinaria. Era evidente che metteva il cuore in tutto ciò che faceva, e quella breve conversazione mi ha fatto apprezzare ancora di più la splendida persona che era".

Il commosso ricordo dei compagni

Apprezzata dagli insegnanti e amata dai suoi compagni. "Sapeva essere amica sincera e presente, sempre pronta ad aiutare chiunque ne avesse bisogno, con un sorriso rassicurante e una parola di conforto. La sua bontà d'animo e la sua determinazione erano fonte di ispirazione per tutti noi. Rimarrà sempre nei nostri cuori e nei nostri ricordi come un esempio di dolcezza, determinazione e umanità. La sua memoria vivrà nei racconti che continueremo a condividere, nei progetti che porteremo avanti in suo onore", si legge nella lunga lettera scritta dal preside dell’istituto che la 18enne frequentava.

Il tragico incidente

Dopo aver frequentato le scuole elementari nella frazione di Cossirano, si era trasferita con la famiglia nella Bergamasca, ma da poco più di un anno era tornata ad abitare in paese. Ed è proprio mentre rincasava, dopo aver passato il pomeriggio a casa di alcuni parenti a Comezzano-Cizzago, che la 18enne ha perso il controllo del suo scooter Benelli 125, tra l’altro ricevuto da poco come regalo di compleanno. Mentre affrontava una maledetta curva, è caduta prima nell'asfalto ed è poi volata nel fosso. All'arrivo dei soccorsi, purtroppo, per lei non c'era già più niente da fare.

Anche l’amministrazione di Trenzano e il sindaco Italo Spalenza si sono stretti attorno ai genitori e al fratello della 18enne, che sognava di pilotare aerei, e prenderanno parte alla straziante cerimonia funebre. Un lutto che colpisce tutta la Bassa e la Franciacorta: il padre Alessandro Agnesi da tempo gestisce la Trattoria Genuisì di Coccaglio, sul Montorfano.