Terribile frontale: veicoli devastati, 2 feriti soccorsi in codice rosso

Terribile frontale nell'Alto Garda, lungo sulla Strada statale 45 (la Gardesana Occidentale) all’altezza di Massone, frazione di Arco. Il fatto è avvenuto venerdì 17 febbraio, intorno alle 19.40.

Un furgone Renault Traffic e una Fiat Panda si sono scontrati per cause ancora da accertare: per liberare una persona a bordo dell'utilitaria, rimasta incastrata con le gambe tra le lamiere, sono dovuti intervenire con le pinze idrauliche i vigili del fuoco di Arco, supportati dai colleghi di Dro. Due i feriti: un 47enne e un 60enne portati in codice rosso in ospedale (sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso).

Lo schianto è avvenuto in prossimità della rotatoria di San Martino, poco dopo il Convento dei Frati. Il traffico è rimasto bloccato per oltre 2 ore.