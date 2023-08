Schianto in moto, Massimo è morto sul colpo: era il papà di due bambini

Ancora sangue sulle strade bresciane: la terza vittima in pochi giorni dopo la morte di Marco Pancaldi a Caino e di Susannah Boddie a Toscolano Maderno. A Rezzato ha perso la vita il 39enne Massimo Sattin, padre di due bambini: era in sella alla sua moto, una Bmw GS, quando si è schiantato con un furgone che viaggiava in direzione opposta. Erano circa le 17.30: sbalzato dalla sella, è precipitato nella scarpata ed è morto sul colpo per le ferite riportate.

Tutto è successo all'incrocio tra la Tangenziale Sud, la Ss45bis e la Tangenziale Est, non lontano dal casello autostradale di Brescia Est. Per cause in corso di accertamento - forse un sorpasso lungo una mezza curva, ma è soltanto un'ipotesi - la moto di Sattin avrebbe invaso la corsia opposta di marcia proprio mentre transitava un furgone, condotto da un 54enne. Quest'ultimo illeso nell'incidente, ma accompagnato lo stesso in ospedale (alla Poliambulanza) per accertamenti.

Chi era Massimo Sattin

I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale, con il supporto degli agenti della Polizia Locale anche per la gestione della viabilità. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, l'automedica e due ambulanze del Cosp di Mazzano e del Van di Nuvolento. La salma è stata ricomposta ed è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, che potrebbe richiedere ulteriori approfondimenti. Massimo Sattin, 39 anni, lascia nel dolore la moglie e i due figli ancora piccoli: abitavano tutti insieme a Ponte San Pietro, provincia di Bergamo. Laureato al Politecnico di Milano, lavorava nel settore dell'edilizia: ha vissuto anche in Qatar.