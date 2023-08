Incidente in moto, Massimo è morto sul colpo: era il papà di tre ragazzi

È Massimo Ravani, 53enne residente a Mura, la vittima del tragico incidente in moto avvenuto verso le 16.30 di sabato, sulla Sp 237 del Caffaro nel tratto tra la Rocca d’Anfo e la località Sant’Antonio.

La dinamica

L’uomo stava viaggiando verso nord, quando – a seguito di una curva – si è trovato davanti un’auto che stava svoltando verso destra in una strada laterale. Nonostante la forte frenata, non è riuscito ad evitare l’impatto e ha colpito la macchina di striscio sul lato sinistro. A quel punto, ha perso il controllo della moto ed è volato sull’asfalto nella corsia opposta, proprio mentre stava sopraggiungendo un’Alfa Romeo Mito, che l’ha travolto uccidendolo sul colpo.



Ravani era molto conosciuto in zona, dove lavorava come idraulico, mentre nella passata legislatura era stato consigliere comunale. Ne piangono la scomparsa la moglie Francesca e i tre giovani figli Marco, Luca e Claudio.