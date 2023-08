Padre di famiglia morto investito da un'auto: è il giorno del dolore

La salma di Massimo Ravani riposa nella Casa funeraria Gabusi&Zani di Sabbio Chiese: lunedì pomeriggio alle 16, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Mura, dove abitava, saranno celebrati i funerali. È il giorno del dolore per tutta la comunità di Mura che si stringe alla famiglia di Massimo Ravani, 53 anni, idraulico conosciuto e stimato ed ex consigliere comunale: è lui la vittima del drammatico incidente stradale di sabato pomeriggio ad Anfo.

Il drammatico incidente

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale della Valsabbia, intervenuti per i rilievi, Ravani era in sella alla sua moto e stava percorrendo la Strada statale 237 del Caffaro in direzione di Idro. Subito dopo una curva si sarebbe trovato davanti un'auto, ferma perché stava per svoltare: non sarebbe riuscito ad evitarla, seppure a bassa velocità, ed è così stato sbalzato dalla sella dopo l'impatto. È finito nella corsia opposta di marcia proprio mentre transitava un'altra vettura, un'Alfa Romeo Mito: il povero Massimo è stato investito ed è morto sul colpo.

A seguito dei doverosi accertamenti medico-legali – anche i conducenti degli altri mezzi sono stati sottoposti a droga e alcol test: tutti negativi – la salma è stata riconsegnata ai familiari. Nato a Gavardo ma da sempre a Mura, Ravani lascia nel dolore la moglie Francesca, i figli Luca, Marco e Claudio, la sorella Anna con Giancarlo, il fratello Emanuele con Marika, i nipoti Nicola, Pietro, Andrea e Camilla, gli zii e i cugini.

Il commosso ricordo

Tantissimi i messaggi di cordoglio. “Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Ravani che ha perso un padre, un marito e un cittadino stimato e benvoluto. Caro Massimo riposa in pace, che la terra ti sia lieve”, scrivono i rappresentanti della lista civica Alternativa per Mura. Così l'AC Lodrino: “La società è in lutto per la scomparsa di Massimo Ravani, allenatore per la categoria Allievi e padre di Marco. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, alla moglie Francesca e ai figli, giocatori e grandi sostenitori della nostra squadra. Un grosso abbraccio da parte di tutti noi”.