Lo schianto sulla Statale mentre va al lavoro: Massimo è morto in ospedale

A un mese dall'incidente, Massimo Donina è morto in ospedale. Aveva 59 anni e abitava a Lozio, in Valcamonica: era rimasto coinvolto, il 15 gennaio scorso, in un pauroso schianto sulla Strada statale 42 a San Paolo d'Argon, provincia di Bergamo. Era a bordo del furgone – con lui anche il giovane figlio – che, per cause in corso di accertamento, si schiantò contro un camion provocando un violentissimo impatto: solo lievi ferite per il conducente del mezzo pesante, il figlio 27enne e lo stesso Donina furono invece ricoverati in ospedale, quest'ultimo trasferito d'urgenza (in elicottero) al San Gerardo di Monza per i gravi traumi riportati.

Il dolore di moglie e figli

Massimo Donina in ospedale ci è rimasto per un mese, fino al tragico epilogo: la notizia è stata confermata mercoledì e in poche ore ha fatto il giro dell'alta valle, dove l'uomo era molto conosciuto. Oltre al figlio 27enne, da poco dimesso dall'ospedale dopo il sinistro, Donina lascia nel dolore un'altra figlia e l'amata moglie Barbara: non è ancora stata fissata la data dei funerali ma per l'annuncio potrebbe essere questione di ore.

Dopo una lunga carriera come lavoratore in proprio, piccolo artigiano, da qualche tempo Donina (insieme al figlio) era dipendente di un'azienda della Valtellina del settore dell'edilizia. Lunedì 15 gennaio – quando si è verificato l'incidente – stava proprio andando a lavorare. Originario di Nadro, frazione di Ceto, da una vita abitava a Villa, frazione di Lozio: gran lavoratore, era molto attivo anche nella vita di paese.