Spaventoso incidente sulla Statale: due i feriti, le auto prendono fuoco

Pauroso incidente sulla Strada Statale 498, nota anche come Soncinese, in territorio di Martinengo e sul tragitto che porta a Romano di Lombardia: tre i veicoli coinvolti, uno di questi andato a fuoco, e due i feriti tra cui una ragazza di 28 anni, trasferita in elicottero al Civile di Brescia (è in gravi condizioni, ma la buona notizia è che non sarebbe in pericolo di vita).

Tutto è successo lunedì sera poco dopo le 20. La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri, intervenuti con due pattuglie per i rilievi. Da una prima ricostruzione sembra che a scatenare la folle carambola sia stato il sorpasso azzardato di una quarta vettura, un Suv, non coinvolta però nel sinistro.

L'auto va a fuoco dopo lo schianto

I tre mezzi coinvolti (una Fiat, una Citroen e un furgone) si sarebbero invece scontrati lungo le due corsie di marcia. La Citroen ha preso fuoco, e per domare le fiamme si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Romano. Fortunatamente nessuno tra i feriti è rimasto coinvolto nell'incendio. Illeso il conducente del furgone, 47 anni, mentre un 33enne è stato ricoverato in codice giallo a Romano. Sul posto anche due ambulanze e l'automedica.