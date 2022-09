L'auto sbanda, poi si ribalta su se stessa: giovane muore sul colpo

É stata una notte di sangue sulle strade lombarde. Non solo l'auto ribaltata a Borgo Virgilio (Mn), dove un ferito grave è stato soccorso dall'eliambulanza di Brescia, ma anche un tragico schianto nel quale ha perso la vita un giovane di 35 anni.

L'ennesimo dramma si è consumato poco prima di mezzanotte, in via Trento a Martinengo (Bg). Come nel caso di Borgo Virgilio, anche in questo caso l'auto è uscita di strada da sola, senza il coinvolgimento di veicoli terzi; si è poi ribaltata su stessa ed è stata ritrovata dai soccorritori ruote all'aria.

Sul posto sono state inviate un’auto medica, un’ambulanza e una pattuglia della polizia stradale, ma per il 35enne – un cittadino italiano residente a Martinengo – non c'era già più nulla da fare.