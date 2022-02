Folle sorpasso in pieno centro abitato, poi lo schianto frontale: due feriti

Ci sarebbe un sorpasso azzardato all’origine della carambola avvenuta mercoledì mattina, in pieno centro abitato a Marone. Tre i mezzi coinvolti nell’incidente - due auto e un pullman - e due i feriti, fortunatamente nessuno in pericolo di vita.

È successo in via Roma, all’altezza del civico 66, verso le 7.15. Stando a una prima ricostruzione, un’auto avrebbe invaso l’opposta corsia durante una manovra di sorpasso proprio mentre sopraggiungeva un’altra macchina. Lo schianto frontale tra i due veicoli sarebbe stato inevitabile: dopo l’impatto, una delle due auto avrebbe finito la sua corsa contro un pullman.

Un groviglio di lamiere

Le due auto coinvolte nella carambola sono state praticamente distrutte, ma per fortuna i due uomini al volante - un 26enne e un 58enne - non avrebbero rimediato gravi traumi. Dopo le prime cure prestate sul posto dai sanitari del 118, sono stati trasportati in ospedale a Brescia - al Sant’Anna e alla Poliambulanza - per il ricovero in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e una pattuglia della Polizia Stradale di Darfo Boario Terme, che si è occupata dei rilievi di rito.