Auto si schianta contro un palo, poi si ribalta: paura per una donna

Un Suv completamente capovolto in mezzo alla carreggiata: questa la spaventosa scena che si sono trovati sotto gli occhi i residenti di via Cristin, nel centro di Marone; e per la donna alla guida si è davvero temuto il peggio. La chiamata al numero unico per le emergenze è infatti scattata in codice roso, poco prima delle 16 di mercoledì, e un'ambulanza è arrivata a sirene spiegate da Sale Marasino.

L'allarme è poi fortunatamente rientrato, per la 71enne al volante un forte shock, diverse contusioni e abrasioni ma - per fortuna - nulla di grave: è stata infatti ricoverata in codice verde all'ospedale di Iseo.

Pochi dubbi sulla dinamica: la donna ha perso il controllo del suv per cause da accertare, mentre viaggiava in direzione di Sale Marasino, finendo per schiantarsi contro un palo della luce. Dopo l'impatto, l'auto si è ribaltata, finendo la corsa ruote all'aria.