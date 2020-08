Travolge un ciclista in galleria e scappa: è caccia al pirata della strada

Ancora un ciclista investito da un veicolo poi dileguatosi nel traffico. La vittima dell'incidente è un uomo di 50 anni: avrebbe riportato gravi traumi, ed è ora ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.

Il sinistro è avvenuto martedì pomeriggio, poco prima delle 14.30 a Marone, lungo la Provinciale 510. Stando a quanto ha potuto finora ricostruire la Polizia Stradale di Iseo, il 50enne è stato urtato da un camion o da un’auto (ancora non ci sono informazioni sufficienti per stabilire il tipo di veicolo) all’interno della galleria Vello.

Il ciclista è caduto sull'asfalto, rimediando gravi traumi, mentre chi era al volante non si sarebbe fermato per soccorrerlo. Scattato l’allarme, in codice rosso, sul posto sono sopraggiunte un’ambulanza, un’automedica e pure l’elisoccorso che ha poi trasferito il 50enne al nosocomio milanese.

Pochi, per adesso, gli indizi raccolti: pare che nessuno abbia visto quanto accaduto, ma in queste ore si stanno vagliando la presenza di telecamere nella zona. La Stradale lancia un appello agli eventuali testimoni che hanno assistito all’incidente, invitando chi ha visto qualcosa a farsi avanti, contattando il distaccamento di Iseo.