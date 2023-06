Perde il controllo dell'auto e si schianta: ferito ragazzo, code in galleria

Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto mentre percorreva la galleria Santa Barbara, sulla strada Provinciale 510, e ha finito per schiantarsi contro il muro del tunnel. Tanta, tantissima paura per il ragazzo al volante della macchina: un 24enne. L’incidente è avvenuto all’alba di oggi, sabato 17 giugno, a Marone, in direzione di Breno.

La chiamata al numero per le emergenze è scattata poco prima delle 5.30 in codice rosso: per il giovane si è infatti inizialmente temuto il peggio e per i soccorsi è stata allertata anche l’eliambulanza. L’allarme sarebbe poi rientrato: il giovane avrebbe riportato seri traumi, ma le sue condizioni non sarebbero critiche e dopo le prime cure prestate dai volontari di Pisogne soccorso, è stato trasferito all’ospedale Civile di Brescia (il ricovero è avvenuto in codice giallo).

Nessun altro veicolo sembra essere stato coinvolto: il 24enne avrebbe fatto tutto da solo. Inevitabili le ripercussioni sul traffico: durante le operazioni di soccorso all’interno della galleria è stato istituito il senso unico alternato e si sono formati rallentamenti, soprattutto in direzione della Valle Camonica, smaltiti nel giro di un paio ore.