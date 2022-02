Auto si schianta in galleria: ferito un 35enne, code sulla Provinciale

Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell'auto mentre percorreva la galleria Volpino, sulla Provinciale 510, e ha finito per schiantarsi contro il muro del tunnel. Tanta, tantissima paura per l'uomo al volante delle Volkswagen Passat, un 35enne. L'incidente è avvenuto verso le 10 di giovedì mattina a Marone, in direzione della città.

Negli istanti successivi si è davvero temuto il peggio: sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono giunte due ambulanze in codice rosso. L'allarme è rientrato poco dopo l'arrivo dei sanitari: il 35enne non avrebbe mai perso conoscenza e non versava in condizoni critiche. Dopo le prime cure, è stato trasportato all'ospedale di Esine e ricoverato in codice giallo.

I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale di Darfo Boario Terme, che sta cercando di chiarire le cause all'origine dello schianto. Nessun altro veicolo sembra essere stato coinvolto, il 35enne avrebbe fatto tutto da solo. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con lunghe code in entrambi i sensi smaltite nell'arco di 30 minuti.