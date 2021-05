Pauroso frontale in galleria: 3 feriti in ospedale e traffico in tilt per ore

Coinvolte due automobili e un mezzo pesante: 3 le persone ricoverate in ospedale. Traffico in tilt sulla Sp510

Incidente frontale in galleria sulla Sp510, in territorio di Marone: intorno alle 13.30 nello schianto sono rimaste coinvolte due automobili e un mezzo pesante, con 3 persone rimaste ferite e poi ricoverate in ospedale (un ragazzo di 19 anni, una ragazza di 20, un uomo di 53 anni).

Sul posto si sono precipitate tre ambulanze (da Lovere, Sale Marasino e Pisogne) oltre alla Polizia Stradale per i rilievi, personale della Provincia di Brescia, i Vigili del Fuoco del comando provinciale per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e della carreggiata.

Fortunatamente i feriti non sono gravi, ma sono stati comunque tutti trasferiti in ospedale, e ricoverati in codice giallo al Civile e alla Poliambulanza di Brescia. Traffico in tilt: la strada è rimasta chiusa per più di due ore.