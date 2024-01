Investita una bambina: chiesto l'intervento dell'elisoccorso

Si sono vissuti momenti di grande apprensione, giovedì pomeriggio poco prima delle 16, per una bambina di 7 anni investita a Marone lungo via Roma, la strada litoranea che costeggia il Lago d'Iseo. Sbalzata a terra dopo l'urto col veicolo, la piccola è stata subito soccorsa da due autolettighe del 118 e – vista la giovane età – è stato richiesto anche l'intervento dell'eliambulanza.

L'elicottero si è alzato in volo dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Una volta arrivata sul posto, l'équipe medica ha potuto constatare che le condizioni della bimba non destavano preoccupazione: è stata comunque portata Pronto Soccorso pediatrico del Civile di Brescia per ricevere le cure del caso. Sulla dinamica del sinistro sono ancora in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine.