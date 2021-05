Auto esce di strada, sfonda una recinzione e si schianta contro il muro di una casa

Nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 maggio un fuoristrada ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro una casa lungo la strada che collega Marone a Zone.

L’episodio è accaduto qualche minuto prima dell’una. Due persone di 40 anni della zona sebino-franciacorta a bordo di un fuoristrada si stavano dirigendo a Valle quando improvvisamente hanno sbandato, uscendo dalla carreggiata, e hanno sfondato la cinta di un’abitazione, terminando la corsa contro una parete della casa.

Subito è stato lanciato l’allarme: sul posto i volontari dell’Associazione Santa Maria Assunta di Pisogne e i Vigili del Fuoco di Sale Marasino per la messa in sicurezza della strada. Fortunatamente i due sembrano non aver subito gravi conseguenze: solo qualche lieve ferita.