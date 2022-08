Spaventoso incidente in galleria: auto invade la corsia opposta e si ribalta

Ha perso il controllo della sua auto - forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia battente - che prima ha invaso la corsia opposta, poi si è completamente capovolta, perdendo pure il motore. Vittima dello spaventoso incidente - avvenuto lungo la provinciale 510, all'interno della galleria Santa Barbara di Marone - è un ragazzo di 22 anni. Il giovane sarebbe riuscito ad uscire da solo dalle lamiere accartocciate della sua auto - completamente distrutta dallo schianto - ed è stato immediatamente soccorso da altri automobilisti che transitavano all’interno del tunnel.

Sono stati loro a far scattare la chiamata al numero unico per le emergenze, verso le 23.20 di martedì sera. Sanguinante e sotto shock, il 22enne non avrebbe mai perso conoscenza: dopo le prime cure prestate dai volontari della Sma di Pisogne, giunti a bordo di due autolettighe, è stato trasportato alla clinica Poliambulanza di Brescia. Il ricovero è avvenuto in codice rosso, ma - stando alle prime informazioni trapelate - il 22enne non sarebbe in condizioni critiche.

Sul posto sono interventi anche i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia stradale di Darfo Boario Terme che si è occupata dei rilievi. Il tunnel è stato parzialmente chiuso al traffico: fino a tarda notte si è viaggiato a senso unico alternato e si sono registrate code e rallentamenti.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Stradale che sta raccogliendo le testimonianze e visionando i video delle telecamere presenti nella galleria per capire perchè il 22enne abbia improvvisamente perso il controllo della sua auto, finendo per invadere l’opposta corsia e ribaltarsi.