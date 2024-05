Travolto da un camion, ragazzo in moto muore sul colpo

A nulla è servito, purtroppo, il tempestivo intervento dell'elisoccorso decollato da Brescia: il ragazzo di appena 22 anni vittima di un tragico incidente stradale, nella tarda mattinata del Primo Maggio, purtroppo era già morto sul colpo. Tutto è successo poco prima delle 11.30 a San Brizio, frazione di Marmirolo nel Mantovano, sulla strada tra Roverbella e Bancole che poco più avanti s'incrocia con la Statale 62.

Il giovane era alla guida di una moto quando, probabilmente in fase di sorpasso, è stato sfiorato da una vettura e per questo sbalzato a terra dalla sua due ruote. Tutto questo proprio mentre stava transitando, in direzione opposta, un camion per il trasporto del latte: impatto violentissimo e purtroppo fatale.

Rianimato a lungo, era già morto

Il camionista non avrebbe potuto nulla per evitare lo schianto. Sono stati subito allertati i soccorsi: la centrale operativa di Areu ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza dei volontari di Porto Mantovano, oltre all'elicottero decollato da Brescia. Il suo viaggio però è stato interrotto quando i sanitari hanno dovuto gettare la spugna, dopo vari tentativi di rianimazione.

La salma resta a disposizione dell'autorità giudiziaria, che potrebbe disporre ulteriori accertamenti: anche i mezzi potrebbero essere sequestrati. Come da prassi verrà aperto un fascicolo per omicidio stradale: i rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale intercomunale. Coinvolti nel sinistro anche due uomini di 49 e 52 anni, alla guida dell'auto e del camion.