Raduno di moto, biker si schianta contro un'auto: morto sul colpo

A nulla è servito l'intervento dell'eliambulanza decollata da Brescia: un biker di 55 anni è morto, spirato sul posto, in un terribile incidente stradale avvenuto a Marmirolo (Mn), verso le 10.50 di stamattina.

Da quanto è trapelato finora, pare che il 55enne facesse parte di un raduno Harley Davidson di un gruppo di amici, quando – per cause ancora al vaglio – è andato a sbattere contro un'auto lungo la strada per Marengo.

Immediata la chiamata al 112 da parte degli amici. Dapprima sono intervenute due ambulanze, poi – vista la gravità delle condizioni – è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso. I medici hanno provato in tutto i modi a rianimarlo, ma, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.