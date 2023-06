Auto esce di strada e precipita dal tornante: conducente muore sul colpo

È uscito di strada mentre percorreva la strada Provinciale 50 al volante di una Fiat Panda: l’utilitaria è ruzzolata in un dirupo finendo la corsa, ruote all’aria, sull’asfalto del tornante successivo. Per l’uomo di 84 anni che era alla guida non ci sarebbe stato più nulla da fare: i volontari di Valtrompia Soccorso, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza, non avrebbero potuto far altro che constare il decesso.

Il terribile incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 14 giugno, lungo la strada che collega Tavernole sul Mella a Marmentino. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Gardone Val Trompia, che si sono occupati dei rilievi del caso, l’84enne avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo dell’utilitaria per cause che sono ancora da accertare: non si esclude che abbia accusato un malore mentre guidava.

Sul corpo dell’anziano non è stata eseguita l’autopsia e la salma è stata messa a disposizione dei familiari.