Terribile schianto con lo scooter: Mario è morto sul colpo

È il 73enne Mario Tonoli la vittima dell’incidente stradale di martedì pomeriggio a Puegnago. In sella al suo scooter, un Piaggio Liberty, è uscito di strada mentre percorreva Via dei Laghi – la strada dei laghetti di Sovenigo – ed è finito in un fosso. È stato un automobilista di passaggio, poco prima delle 17, ad accorgersi dell’uomo ormai esanime sul ciglio della strada.

Morto in un fosso

Inutili purtroppo i tentativi di rianimarlo: sul posto l’automedica di Gavardo e un’ambulanza dell’Anc Valle del Chiese. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Salò: Mario Tonoli potrebbe aver avuto un malore alla guida oppure aver sbandato in curva, perdendo il controllo del mezzo. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente.

In Via dei Laghi è poi arrivata anche la moglie, straziata dal dolore. Mario Tonoli abitava a Salò: la salma è stata ricomposta dalle onoranze funebri Rodella e poi trasferita al Civile di Brescia, in medicina legale, dove è stata sottoposta a ulteriori accertamenti come richiesto dalla magistratura. Già nelle prossime ore è atteso il nulla osta per la sepoltura.