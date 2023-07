Morto in scooter, le lacrime della moglie: è giallo sulle cause

L'autopsia avrebbe definitivamente chiarito la dinamica dell'incidente: Mario Tonoli, 73 anni, martedì pomeriggio è uscito di strada da solo, in Via dei Laghi a Puegnago, probabilmente a causa di un malore, forse dovuto al gran caldo. Ha perso il controllo del suo scooter, un Piaggio Liberty, ed è finito in un fosso sul ciglio della strada, in curva. Ad avvistarlo per primo è stato il conducente di un autocarro di passaggio.

L'incidente

All'arrivo dei soccorsi - erano circa le 17 - non c'era già più niente da fare: Tonoli era già morto. Si cerca ora di capire, i rilievi sono a cura della Polizia Stradale di Salò, se sia deceduto per il malore oppure se per le conseguenze dell'incidente. La salma, trasferita all'istituto di Medicina legale del Civile, a breve sarà riconsegnata ai familiari che potranno così organizzare il funerale.

Il ricordo

Abitava a Villa di Salò insieme alla moglie: anche lei ha raggiunto il luogo dell'incidente non appena ha saputo. Su Facebook il commosso ricordo di chi lo conosceva: "La comunità di Villa - si legge in una nota - si unisce al dolore della famiglia per la perdita del caro Mario. Che la terra ti sia lieve".