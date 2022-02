Travolto in pieno da un autobus di linea: il ciclista è morto in ospedale

È spirato alla Poliambulanza dopo ore d'agonia l'uomo di 70 anni, che – lunedì pomeriggio verso le 14 – era rimasto vittima di un terribile incidente in bicicletta a San Polo di Brescia.

La vittima, Mario Medeghini, era residente in via Arici, a pochi metri di distanza dal luogo della tragedia. Stando a un prima ricostruzione, pare che il 70enne abbia svoltato senza accorgersi dell'autobus di linea, venendo travolto in pieno. Un impatto terribile che, purtroppo, alla fine non gli ha lasciato scampo.