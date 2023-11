Balotelli, dopo lo schianto: "Ci sono un miliardo di altri problemi"

Why always me. Sono passati più di dieci anni (dodici, per l'esattezza), ma Mario Balotelli, ancora una volta, sembra dire al mondo: "Perché sempre io". A distanza di poche ore dall'incidente che lo ha visto protagonista nella serata di giovedì, attorno alle 20:30, in via Orzinuovi a Brescia, l'attaccante della squadra turca dell'Adana Demispor è stato contattato da Fabrizio Corona, che ha registrato la telefonata e l'ha pubblicata su Dillingernews.

"Sembrava passato di moda parlare di una ca**ata così - dice Mario Balotelli - cioè posso capire un incidente che coinvolge altri o viene coinvolto da altri e qualcuno rimane ferito ma qui ho spaccato la macchina e sono tornato a casa con un'altra macchina". Medicato, il giocatore non è stato ricoverato in ospedale, e si è rifiutato di effettuare l’alcol test: per lui scatterà il ritiro della patente.

"Ci sono un miliardo di problemi e l'unico problema che vedo qui sono io – ha continuato l'attaccante –. Grazie a Dio ho la casco (l'assicurazione che copre i danni anche in caso di responsabilità del conducente; ndr) e infatti se non avessi avuto quella sarebbe stato l'unico vero problema".

"Qui invece di parlare di tutte le cose serie che ci sono tra calcio, vita, guerra - conclude Balotelli nella sua chiacchierata con Corona - sono a fare le prime pagine con il mio incidente del ca**o che non vale niente".