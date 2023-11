Incidente per Balotelli, auto distrutta: si è rifiutato di fare l'alcol test

Incidente per Mario Balotelli nella prima serata di giovedì a Brescia. Il bomber bresciano classe 1990 è uscito di strada mentre percorreva Via Orzinuovi: ha concluso la sua corsa sopra un marciapiede dopo aver centrato anche un muretto in cemento. Era alla guida di una costosa Audi Q8, con targa tedesca, andata in gran parte distrutta nell'incidente.

L'allarme è scattato in codice rosso poco dopo le 20.30. Dai primi accertamenti sono risultate solo ferite lievi, per fortuna: Balotelli ha raggiunto l'ambulanza zoppicando ed è stato medicato dai sanitari di Bresciasoccorso. Non ha avuto nemmeno bisogno di essere ricoverato in ospedale: è tornato a casa, a quanto pare, insieme al fratello e ad alcuni amici.

Patente ritirata a Mario Balotelli?

I rilievi dell'incidente sono stati affidati alla Polizia Stradale. Le ultime indiscrezioni confermerebbero il suo rifiuto di sottoporsi all'alcol test: come prevede il Codice della strada, il rifiuto di sottoporsi all'accertamento prevede le stesse sanzioni penali dettate per i casi di guida in stato di ebbrezza. Per questo motivo a Mario Balotelli sarebbe stata immediatamente ritirata la patente. Ma in giornata sono attese ulteriori conferme.

Il video dell'incidente