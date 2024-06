Drammatico incidente stradale nella notte appena trascorsa, lungo la Sp45 bis a Gavardo. Verso 2.45, la 27enne Marica Avanzi – residente nel paese valsabbino – ha perso la vita schiantandosi con l'auto contro il guardrail.

Ancora al vaglio della polizia stradale la dinamica. Da quanto accertato finora, sembra che la giovane – da sola nell'abitacolo – stesse viaggiando in direzione di Salò, quando ha perso il controllo della sua Audi A3 uscendo di strada: l'impatto col guardrail è stato violentissimo, non le ha lasciato scampo.

Per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza dei volontari di Roè Volciano, ma per Marica non c'è stato nulla da fare. Sconosciute, al momento, le cause del sinistro: dal colpo di sonno a un errore alla guida, nessuna ipotesi è esclusa.