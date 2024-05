Incidente, Mariangela è morta sul colpo: era madre di due figli

È Mariangela Favagrossa, 64 anni, la vittima del tragico incidente di giovedì pomeriggio a Manerbio, sulla strada per Leno. Stava tornando a casa dopo il lavoro – faceva l’impiegata – quando è stata tamponata da un’auto che le sopraggiungeva alle spalle, scatenando una folle carambola che l’ha portata infine a schiantarsi con un pullman di linea: la donna è morta sul colpo, a bordo della sua Fiat Panda ridotta a un groviglio di lamiere.

Indagini per omicidio stradale

Per quanto accaduto la Procura ha già aperto un fascicolo per omicidio stradale: indagini e rilievi sono affidati alla Polstrada con il supporto della Polizia Locale. L’incidente è avvenuto poco prima delle 14: Favagrossa, come detto alla guida di una Fiat Panda, era uscita prima dal lavoro e si stava dirigendo verso casa (abitava proprio a Manerbio, a poche centinaia di metri dal luogo dell’incidente). Mentre era ferma all’incrocio, con la freccia inserita e in attesa che si liberasse la strada, è stata tamponata da una Fiat Punto condotta da un ragazzo di 20 anni.

La dinamica dell’incidente

Sotto una pioggia battente l’auto è stata sbalzata a diversi metri di distanza, sulla corsia opposta dove purtroppo stava transitando un autobus (a bordo una ventina di passeggeri: tutti illesi). Nello schianto la 64enne è morta sul colpo. Solo ferite lievi a una mano per l’autista dell’autobus, 50 anni: è stato ricoverato in ospedale a Manerbio in codice verde, solo per accertamenti. Medicato sul posto ma illeso il 20enne alla guida della Punto.

Per la povera Mariangela a nulla è valso il repentino intervento dei soccorsi. Sul posto, oltre a Stradale, Locale e Vigili del Fuoco, anche l’automedica e l’infermierizzata, e due ambulanze di Croce Bianca e dei volontari di Bagnolo. Conclusi gli accertamenti, la salma sarà consegnata alla famiglia per il funerale (probabilmente sabato): Mariangela Favagrossa lascia nel dolore il marito, imprenditore edile, e due figli.