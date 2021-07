Il dramma di mamma Maria Vincenza: morta in auto mentre andava al lavoro

Come tutte le mattine Maria Vincenza Caputo stava andando al lavoro, all'aerobase di Ghedi dov'era impiegata nel servizio mensa: ma il destino beffardo l'ha strappata alla vita sulla strada che conosceva bene, e che percorreva ogni giorno. Lunedì poco prima delle 8 qualcosa è andato storto: la sua vettura, un'utilitaria, si è schiantata frontalmente con una Volkswagen Golf che viaggiava in direzione opposta, all'altezza di Via Castenedolo.

Le indagini della Stradale sulla dinamica

Schianto violentissimo, e purtroppo fatale: Maria Vincenza è rimasta incastrata nell'abitacolo, liberata dai Vigili del Fuoco ma purtroppo già morta. Sul posto anche l'automedica e due ambulanze di Calcinato e Mazzano. Ferita solo in modo lieve la 56enne alla guida della Golf: è stata ricoverata in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia. Sull'accaduto indaga la Polizia Stradale, a cui sono stati affidati i rilievi.

Lascia il marito, i figli e le nipotine

Maria Vincenza Caputo aveva 59 anni. Originaria di Giovinazzo, provincia di Bari, da più di 20 anni viveva e lavorava a Ghedi. Era sposata con Sergio: insieme avevano avuto due figli, Vito e Giuseppe, e con la nascita di Giulia e Sara (le nipotine) erano già diventati nonni. Lavorando in mensa era sempre a contatto con la gente: per questo sono in tanti a ricordare il suo sorriso e i suoi modi gentili.

Era delegata sindacale della Uil

Impegnata in prima linea nella tutela dei diritti dei lavoratori, era delegata sindacale per la Uil nel settore dei servizi. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore: “La notizia della tua scomparsa mi ha raggelato il sangue, non ci posso credere – scrive Rita – Eri una persona unica e speciale, mi mancherai. Un essere buono come te non ci sarà più: riposa tra gli angeli, tesoro mio”. I funerali saranno celebrati mercoledì pomeriggio, dalle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Ghedi.