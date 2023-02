Frontale sull'auto guidata dal marito, donna muore in ospedale

E' morta in ospedale dopo una settimana di agonia l'82enne Margherita Serioli: il 12 febbraio scorso, a San Felice del Benaco, insieme al marito Gianni Soncina era rimasta coinvolta un grave incidente. Il funerale è stato celebrato martedì pomeriggio nella chiesa di Campoverde a Salò, dove abitava: la salma è stata infine tumulata a Puegnago, suo paese d'origine.

Dal giorno dell'incidente era stata ricoverata in ospedale a Desenzano. La famiglia ringrazia il reparto di Chirurgia generale per le cure prestate: oltre al marito, Margherita Serioli - da tutti conosciuta come rita - lascia nel dolore i figli Monica, Simone e Daniele, il genero Massimo, le nuore Ivonne e Laura, i nipoti Lisa, Matteo, Alessia e Silvia, le sorelle e il fratello.

L'incidente

Nel pomeriggio di domenica 12 febbraio era a bordo della Fiat Idea guidata dal marito: intorno alle 16, in Via San Fermo, la vettura era stata centrata dalla Daewoo Matiz di un 22enne, alla "curva Montiroli". A seguito del pauroso impatto frontale le due auto avevano preso fuoco - andate completamente distrutte nonostante il pronto intervento dei Vigili del Fuoco - ma gli occupanti erano riusciti a scendere prima delle fiamme.

Il decesso

La donna era stata ricoverata in codice giallo all'ospedale di Desenzano, insieme al marito: solo ferite lievi per il ragazzo alla guida dell'utilitaria, accompagnato in codice verde all'ospedale di Gavardo. Le condizioni di Margherita Serioli si sono però aggravate: con il passare dei giorni non si è più ripresa, fino al decesso. I rilievi erano stati affidati a Carabinieri e Polizia Locale - non si esclude venga aperta un'indagine per omicidio stradale - e sul posto erano intervenute ambulanze di Garda Emergenza, Volontari del Garda e Anc Valle del Chiese.