Terribile schianto moto-auto: Marco è morto mentre andava al lavoro

Stava andando al lavoro, in sella al suo scooter Piaggio, quando si è scontrato con una Golf che stava svoltando per entrare nel parcheggio di un’azienda. Sbalzato dalla sella dopo il terribile impatto, è rovinosamente caduto sull’asfalto della circonvallazione Ovest e per lui non c’è stato più nulla da fare. Questo il tragico destino di Marco Rossoni, 64 anni, di casa a Bergamo.

Trovato esanime davanti ai cancelli della Ecosviluppo di Stezzano, che si occupa della gestione e della raccolta di rifiuti, il personale della cooperativa ha cercato a lungo di rianimarlo. Il responsabile operativo dell’impresa, guidato dagli operatori del numero unico per le emergenze, gli ha praticato il massaggio cardiaco fino all’arrivo dell’ambulanza e dell’automedica. Troppo gravi le ferite rimediate nello schianto: anche i sanitari - che hanno tentato di rianimarlo con il defibrillatore - hanno dovuto arrendersi e constatare il decesso.

La tragedia si è consumata poco prima delle 6 di lunedì mattina: stando a quanto ricostruito dai Carabinieri, Rossoni si era lasciato alle spalle il centro abitato di Stezzano ed era diretto alla Brenntag di Filago, azienda chimica dove lavorava come operaio, quando si è scontrato con una Golf, guidata da un dipendente della cooperativa Ecosviluppo. Stando a una prima ricostruzione, pare che l’auto stesse svoltando a sinistra, per entrare nel parcheggio dell’impresa sociale, proprio mentre nell'opposta direzione sopraggiungeva la moto del 64enne.

Molto noto a Bergamo, viveva nel quartiere di Colognola, Rossoni era conosciuto anche nell’hinterland per aver gestito, negli anni passati, il bar sport a Zanica. Lascia nel dolore la moglie e una figlia. La salma è stata restituita a familiari e riposa presso la sala del commiato di via San Bernardino a Bergamo. Mercoledì pomeriggio il quartiere di Colognola si fermerà per l’ultimo saluto: la cerimonia funebre si svolgerà alle 15 nella parrocchia di San Sisto.