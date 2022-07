Incidente dopo il turno di lavoro, Marco muore a soli 29 anni

Stava tornando a casa dopo il turno di notte in fabbrica, probabilmente si è addormentato alla guida: la sua auto ha sbandato e invaso la corsia opposta di marcia, sulla Strada statale 42, proprio quando sopraggiungeva un'altra vettura. Impatto violentissimo, e purtroppo fatale: la Renault Clio di Marco Gianvito è stata sbalzata fin contro il guard-rail, dopo un lungo testacoda. All'arrivo dei soccorsi, il 29enne - avrebbe compiuto 30 anni a ottobre - era già morto.

E' questa la ricostruzione del drammatico incidente di mercoledì mattina ad Artogne, sulla Ss42. La strada è rimasta chiusa a lungo dopo lo schianto, provocando lunghe code in entrambi i sensi di marcia. L'incidente poco dopo le 9: testimoni riferiscono che il 29enne avesse già sbandato poche centinaia di metri prima, e che fosse stato risvegliato dai clacson delle auto in movimento. Ha resistito solo pochi minuti.

Sul posto anche l'elisoccorso

La centrale operativa ha inviato sul posto l'automedica, un'ambulanza dei volontari di Pisogne e l'elisoccorso decollato da Brescia. Il medico è stato verricellato con l'elicottero in volo sopra la Statale: arrivato a terra, non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Marco Gianvito. Ferita anche la donna di 47 anni alla guida dell'altra vettura coinvolta nel sinistro: è stata ricoverata in elicottero alla Poliambulanza di Brescia, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri di Breno: si segnala anche l'intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del tratto stradale. La salma del povero Marco è già a disposizione dei familiari, dopo il nulla osta della magistratura. La camera ardente verrà allestita nella sua abitazione di Via Sansone, a Sovere: qui viveva insieme ai genitori e ai due fratelli. A breve verrà resa nota la data dei funerali.