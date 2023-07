Tragico schianto in moto, morto musicista: la moglie è grave in ospedale

Alto Garda. Addio a Marco Carner, 57 anni, residente insieme alla moglie Gabriella Pedrotti a Brusino, frazione di Cavedine (Tn). Domenica scorsa la sua moto si è scontrata con un’auto sulla Gardesana. Poi la corsa in ospedale: lui non ce l’ha fatta, mentre la moglie è ancora ricoverata nel reparto di Rianimazione. Carner lavorava alla ditta Salumi Simonini di Ala ed era conosciuto anche per la sua grande passione per la musica.

“Il mio cuore si è spezzato, sei e sarai sempre il mio zio preferito, ci siamo visti pochi giorni fa ed è stato bellissimo parlare e ridere con te e i tuoi abbracci rimarranno con me. La tua musica ci accompagnerà sempre in ogni passo. Vola in alto caro zio Marco Carner”, scrive su Facebook la nipote.

Sulla sua pagina Facebook si leggono tanti messaggi di chi gli ha voluto bene. “Marco, eri e sei una persona speciale di grande umiltà e generosità - scrive Maria Carla -. Ti hanno strappato a Gabriella, ai tuoi cari e a tutti noi che ti portiamo nel cuore. Che vuoto hai lasciato... quanti ricordi, quanti sorrisi e serate spensierate. Ti ho conosciuto in un periodo difficile e hai saputo portare nella mia vita il sorriso con la tua amicizia. Il dolore per la tua perdita è profondo e la consapevolezza di non rivederti più è il senso di vuoto che mi accompagna. Ti porterò sempre nel cuore.

Il fatto

Lo spaventoso incidente è avvenuto domenica scorsa, sulla Statale 45 Bis, la Gardesana Occidentale, all’altezza di Vezzano, con un’auto che ha centrato in pieno la moto. Secondo le prime ricostruzioni, poco prima delle 17:30 si è verificato un sorpasso azzardato o una manovra allargata con invasione di corsia da parte dall’auto, una Bmw, con a bordo una famiglia veneta, che ha così centrato in pieno nella corsia opposta la Honda con a bordo una coppia di motociclisti.

Un impatto tremendo, con i due che sono stati disarcionati dalla sella della moto, che stava percorrendo la strada della valle dei Laghi in direzione Riva del Garda. Carner è stato sbalzato oltre il guardrail finendo sul prato accanto alla statale. A rimanere ferita anche la donna che era con lui, una 60enne. Sotto choc la persona alla guida della Bmw.

Sull'incidente la procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, come atto dovuto in questi casi. Ora dai rilievi sarà importante capire la velocità a cui viaggiavano i mezzi ed eventuali divieti di sorpasso in quel tratto di strada. Intanto per amici, colleghi e parenti è il momento del dolore.



