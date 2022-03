Frontale tra due auto sulla Provinciale: due feriti gravi e strada chiusa

Spaventoso incidente, nella tarda mattinata di giovedì 17 marzo, lungo la provinciale 345 della Val Trompia. Stando alle prime informazioni trapelate, due auto si sarebbero scontrate frontalmente in località Brozzo di Marcheno. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata verso le 11.30 e sul posto sono state inviate due ambulanze in codice rosso, un'auto medica, l'eliambulanza decollata da Brescia e una squadra dei vigili del fuoco di Gardone Valtrompia.

Nello schianto sarebbero rimasti feriti due uomini di 38 e 75 anni: entrambi sarebbero in gravi condizioni. Dopo le prime cure, sono stati trasferiti d'urgenza alla Poliambulanza di Brescia e all'ospedale di Gardone Val Trompia e poi ricoverati in prognosi riservata.

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei Carabinieri, mentre la polizia locale si sta occupando di gestire la viabilità. Il tratto di provinciale dove è avvenuto l'incidente è stato a lungo chiuso al traffico e si sono formate code e rallentamenti in entrambe le direzioni.