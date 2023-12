Pauroso schianto: auto si ribalta, feriti mamma e bimbo di 3 anni

Spaventoso incidente nel pomeriggio di sabato 2 dicembre a Brozzo di Marcheno: vero le 17.15, un'auto si è ribaltata, finendo la corsa ruote all'aria, mentre percorreva la Provinciale 345, che in tratto prende il nome di via Garibaldi. A bordo della macchina c'erano una donna di 34 anni e il figlioletto di appena tre anni: per entrambi un forte shock, ma traumi e ferite, per fortuna, non gravi.

Soccorsi dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un'ambulanza e di un'automedica, mamma e bimbo sono stati trasportati all'ospedale Civile di Brescia, in codice verde, per gli accertamenti del caso.

La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dagli agenti del corpo intercomunale di polizia locale Valle Trompia, che hanno anche visionato le telecamere della zona. La 34enne avrebbe fatto tutto da sola perdendo il controllo della macchina per ragioni ancora da chiarire.

La Provinciale è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso dei feriti e la rimozione della macchina: lunghe code si sono formate in entrambi i sensi di marcia.