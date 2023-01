Schianto tra auto all'incrocio: due feriti e caos traffico sulla Provinciale

Uno schianto tremendo, due auto praticamente distrutte e traffico nel caos. È il bilancio dell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 16 gennaio a Marcheno, lungo la provinciale 345. Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale della Valle Trompia, all'origine dell'incidente, avvenuto verso le 14.15, ci sarebbe una mancata precedenza: una ragazza di 26 anni stava percorrendo la Provinciale al volante di un'Audi A3, quando si sarebbe trovata di fronte un'utilitaria Opel sbucata all'improvviso da una via laterale. Inevitabile l'impatto: la berlina ha finito la sua corsa nella fiancata dell'utilitaria.

I soccorsi sono scattati in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte in pochi minuti due ambulanze, un'automedica e i vigili del fuoco. Per fortuna sia la 26enne che il 45enne che guidava la Opel se la sarebbero cavata con ferite non di grave entità: lei è stata ricoverata in codice verde all'ospedale di Gardone Val Trompia, lui è invece stato trasportato - in codice giallo - alla clinica Poliambulanza di Brescia (è stato liberato dalle lamiere dai vigili del fuoco).

Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione delle due auto, la Provinciale che attraversa Marcheno è stata chiusa al traffico per oltre mezz'ora e inevitabilmente si sono formate code e rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.