Auto invade la corsia, schianto frontale sulla Provinciale: un ferito

Un'auto e un furgone si sono scontrati frontalmente lungo la Sp345, nella zona industriale al confine tra Marcheno e Gardone Val Trompia: l'incidente è avvenuto poco prima delle 7 di oggi (mercoledì 7 febbraio).

Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale del corpo intercomunale della Valle Trompia, l'auto (un'Audi station wagon) avrebbe sbandato improvvisamente, forse a causa di un colpo di sonno del conducente, finendo per invadere l'opposta corsia, proprio mentre sopraggiungeva un furgone. Inevitabile l'impatto frontale: l'urto, per fortuna, non è stato particolarmente violento.

Ad avere la peggio è stato il giovane uomo che era alla guida dell'Audi: soccorso dai volontari delle ambulanze di Marcheno, è stato trasferito all'ospedale di Gardone Val Trompia. Per lui nulla di grave: è stato ricoverato in codice verde. Come prevede la prassi, l'automobilista è stato anche sottoposto all'alcoltest, che ha dato esito negativo. Illeso, invece, il ragazzo che era al volante del furgone.

Traffico in tilt: lunghe colonne si sono formate lungo la già trafficata Provinciale, in direzione della città, durante le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi. Per fortuna, la situazione è tornata alla normalità nel giro di un'ora.