Frontale tra due auto sulla Provinciale: un morto e un ferito gravissimo

I disperati tentativi dei sanitari del 118, poi la corsa in ambulanza verso l’ospedale di Gardone Val Trompia. Tutto inutile, purtroppo: non ce l’ha fatta il 75enne rimasto coinvolto nel violento schianto frontale avvenuto - nella tarda mattinata di giovedì - a Brozzo di Marcheno. L’uomo è deceduto poco dopo il ricovero nel nosocomio della cittadina valtrumplina, dov’era arrivato in condizioni disperate.

Sono molto critiche anche le condizioni dell’altro automobilista: un uomo di 38 anni che, dopo essere stato rianimato sul posto, è stato trasferito a bordo dell’elisoccorso alla Poliambulanza di Brescia.

La dinamica dello schianto, avvenuto lungo la Provinciale 53, è al vaglio dei carabinieri di Gardone Val Trompia che si sono occupati dei rilievi. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico: la strada è stata chiusa - nel tratto interessato dall’incidente - e lunghe code si sono registrate in entrambi i sensi di marcia.