Spaventoso frontale sulla Provinciale: ragazzo soccorso dall'eliambulanza

Due auto devastate e un ragazzo di 19 anni portato in ospedale a bordo dell'eliambulanza: questo il bilancio del terribile incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Brozzo di Marcheno, lungo la provinciale 345.

Stando a un prima ricostruzione, due utilitarie si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare; a seguito del violento impatto entrambe le macchine si sono girate.

Ad avere la peggio un ragazzo di 19 anni: soccorso dai vigili del fuoco volontari di Lumezzane, dai colleghi di Gardone Val Trompia, e dai sanitari sopraggiunti a bordo di un'ambulanza è stato poi trasferito, in eliambulanza, al Civile di Brescia. Avrebbe riportato numerosi gravi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita: il ricovero è avvenuto in codice giallo.