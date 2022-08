Auto si schianta contro un palo della luce e lo abbatte: gravissimo ragazzo

Uno schianto terrificante contro un palo della luce: l’auto ridotta ad un ammasso di lamiere, il lampione che crolla sull’asfalto e un ragazzo di soli 22 anni ricoverato al Civile di Brescia, in gravissime condizioni. È il pesante bilancio dell’incidente avvenuto nella tarda serata di martedì a Brozzo di Marcheno, lungo via Provinciale.

Il forte boato è stato avvertito dai residenti, che si sono affacciati alle finestre per capire cosa stesse accadendo. Poi le sirene delle ambulanze e dei mezzi dei Vigili del Fuoco, accorsi sul posto in pochi minuti dopo l’allarme lanciato verso le 22.30. Il 22enne che era al volante è stato estratto dall’abitacolo accartocciato ed è trasportato all’ospedale di Gardone Val Trompia. Preso atto delle condizioni critiche in cui versava, i medici hanno disposto il trasferimento al Civile di Brescia: ora è ricoverato - in prognosi riservata - nel reparto di seconda rianimazione.

Le cause all’origine dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri, intervenuti per i rilievi di rito: stando a una ricostruzione, pare che il 22enne - che vive a Gardone Val Trompia - abbia fatto tutto da solo. Come da prassi, dopo il ricovero in ospedale, è stato anche sottoposto agli esami per accertare l’eventuale presenza di alcol e droghe nel sangue.