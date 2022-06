Schianto sulla Provinciale, un'auto si ribalta e piomba sul marciapiede

Prima lo schianto, poi l'auto che si ribalta e 'vola' sul marciapiede. È da brividi la dinamica dell'incidente avvenuto, nella serata di mercoledì, a Marcheno. Una tragedia, per fortuna, soltanto sfiorata: fortunatamente in quell'istante non passavano pedoni.

L'incidente è accaduto verso le 19.15, lungo la provinciale 345 che in quel tratto prende il nome di via Zanardelli: un gran boato, che ha attirato in strada i residenti. Scattata la chiamata al 112, sul posto sono accorse due ambulanze e i vigili del fuoco: per fortuna, nessuna delle persone a bordo della berlina che si è ribaltata sul marciapiede ha riportato gravi traumi.

Stando al racconto di alcuni testimoni, ad innescare la carambola sarebbe stata una mancata precedenza: tentando - invano - di evitare un'altra macchina che usciva da un parcheggio, la berlina grigia avrebbe sterzato di colpo, urtando il cordolo stradale, per poi piombare - ruote all'aria - sul marciapiede.