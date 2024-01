Lo scuolabus si ribalta, ferita una bambina: il conducente positivo all'alcol test

Incidente con lo scuolabus, il conducente del pulmino positivo all'alcol test: una storia che ha dell'incredibile e che arriva dal Mantovano. È successo lunedì mattina a San Michele in Bosco, frazione di Marcaria: è qui che lungo Via Palestra, strada di campagna, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, finito per ribaltarsi su un fianco, dopo aver allargato il suo tragitto sulla banchina, che potrebbe anche essere ceduta, per far passare un'auto in un tratto di strada molto stretto.

Lo scuolabus aveva quasi concluso il suo giro, fortunatamente a bordo non c'era quasi più nessuno: comunque un grande spavento per le due bambine di 10 anni ancora sul pullman, con loro anche una donna di 66 anni, accompagnatrice. Ferita in modo lieve una bambina, ma medicata sul posto e per fortuna nulla di grave: solo accertamenti per l'altra bimba e l'accompagnatrice. Illeso anche il conducente del bus, un 56enne: che però, come detto, è risultato positivo all'alcol test.

Positivo all'alcol test

I risultati del test – una prassi a cui è necessario sottoposti – avrebbero infatti rilevato un tasso alcolemico superiore a 1 grammi/litro di sangue, circa il doppio rispetto al consentito (ma che nel caso dei conducenti di autobus, negli orari di lavoro, è in realtà pari a zero). Vista la circostanza, la Polizia Locale di Marcaria (a cui sono stati affidati i rilievi) ha denunciato penalmente l'autista dello scuolabus. Il sindaco Carlo Alberto Malatesta nel frattempo avrebbe già convocato l'azienda che ha in appalto la gestione del trasporto con scuolabus: non si esclude una revoca immediata del contratto.