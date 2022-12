Auto precipita nel canale: Manuel muore a 22 anni sotto gli occhi di amici e fidanzata 

L'auto che sbanda in curva, poi il 'volo' nel canale. Uno schianto terribile che è costato la vita al giovanissimo conducente della Volkswagen Golf: si chiamava Manuel Rota Graziosi, viveva a Ranica e aveva solo 22 anni. Accanto a lui, a bordo del veicolo, c'erano due sue amici di 21 anni e la fidanzata 20enne. I tre giovani, per fortuna, si sono salvati: ricoverati in ospedale in codice giallo, sono stati dimessi nelle scorse ore.

Il drammatico schianto nella notte tra venerdì due e sabato tre dicembre a Nembro, nella Bergamasca. L’allarme è scattato poco prima delle 2: a chiamare il numero unico per le emergenze sarebbe stato un automobilista di passaggio. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze, i vigili del fuoco con il nucleo speleo, alpino, fluviale e la polizia stradale. I pompieri hanno estratto i giovani dall'auto, ma per Manuel - purtroppo - non c'era più nulla da fare.