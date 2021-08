Tragico schianto contro un tir: ragazzo estratto senza vita dalle lamiere

A nulla è servito il tentativo di salvataggio dell'eliambulanza decollata da Brescia: un automobilista di soli 21 anni è deceduto a Mantova sulla strada Ostigliese, verso le 3.40 della notte tra domenica e lunedì.

L'incidente è avvenuto nei pressi dello stabilimento Corneliani. Il ragazzo era la volante del suo Fiorino Fiat, quando – per cause ancora in corso d'accertamento – si è schiantato contro un camion.

L'impatto è stato terribile. Per estrarlo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche due ambulanze, poi – vista la gravità della situazione – è stato allertato anche l'elisoccorso, alzatosi subito in volo dall'eliporto dell'ospedale Civile. Tutto inutile, purtroppo: il ragazzo è deceduto sul posto.